Una grande decorazione di luci sulla facciata del municipio

Si accendono le luci natalizie sulla piazza del centro di Calolziocorte. Da oggi pomeriggio, mercoledì, è entrata infatti in funzione la grande decorazione che illumina di blu, con fiocchi di neve e stelle, la facciata del palazzo municipale. Un bel colpo d'occhio notato da numerosi passanti e reso possibile grazie al "lavoro" di due proiettori che colorano con le luci il Comune.

Ora, nel capoluogo della Valle San Martino, l'atmosfera natalizia è entrata ancora di più nel vivo. Non solo il presepe già allestito da giorni, ma anche la nuova decorazione.

La spesa per la grande luminaria "blu notte" è stata sostenuta innanzitutto dalla Cartiera dell'Adda di Calolziocorte, in qualità di sponsor, e da alcuni amministratori e politici locali che hanno donato il loro contributo economico. Si tratta in particolare dell'intera Giunta comunale guidata dal sindaco Marco Ghezzi, del senatore Paolo Arrigoni e di Flavio Nogara che l'assessore Cristina Valsecchi, coordinatrice dell'iniziativa, ha voluto ringraziare di cuore.

Nel tardo pomeriggio è poi stato sistemato nella parte bassa della piazza, e illuminato a sua volta, anche il tradizionale albero di Natale. Intanto, sempre in piazza Vittorio Veneto, stanno entrando nel vivo i lavori per posizionare i nuovi giochi per i bambini e presto arriverà anche un maxischermo.

