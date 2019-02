Domenica la Maratonina di Lecco, ecco quali strade chiuderanno

Domenica 3 marzo è in programma la 12^ Maratonina Città di Lecco, la tradizionale competizione agonistica che si correrà lungo il suggestivo scenario del lungolago di Lecco. La gara prenderà il via in piazza Cermenati alle 9.30 e percorrerà il percorso di 21 chilometri su un doppio giro completamente pianeggiante con arrivi previsti tra le 10:30 circa (primo atleta) e le 12 circa. Attesi numerosi partecipanti, oltre a una buona partecipazione di pubblico per sostenere gli atleti in gara.

Il Comune di lecco fa sapere che, per consentire il corretto svolgimento della manifestazione podistica, la viabilità cittadina subirà delle modifiche provvisorie per la giornata di domenica.

Si prevede in particolare: la totale chiusura al transito veicolare di lungolario Isonzo e largo Europa dalle 6.30 alle 14 e la totale chiusura dalle 8 alle 13 di lungolario Piave, lungolario IV Novembre, lungolario Luigi Cadorna, piazza Stoppani, lungolario Cesare Battisti, via della Costituzione, piazza Alessandro Manzoni, corso Martiri della Liberazione, corso Carlo Alberto (tratto da corso Martiri a via del Barcaiolo), corso Carlo Alberto (tratto da via del Barcaiolo a via Guado, limitatamente alla corsia di marcia diretta verso Bergamo - lungo il restante tratto di carreggiata sarà garantito il transito a senso unico alternato regolato a mezzo di personale dell'organizzazione al fine di consentire i movimenti da e per il silos della Ventina), via Plava, piazza Era (tratto da via Plava a via Torri Tarelli), via Nava (da via Sirtori a via Torri Tarelli), via Spirola (dal civico 12 a via Sondrio), piazza Giuseppe Mazzini (da via Carlo Cattaneo a piazza Garibaldi), via Aspromonte (da via Caprera a viale della Costituzione), via Caprera (da via Da Vinci a via Aspromonte), via Appiani (da via C. Pizzi a corso Martiri della Liberazione), via dell'Isola (da via Varese al civico 12).

Saranno inoltre in vigore l'inversione del senso di marcia in via Sirtori dalle 8 alle 13 e la revoca della ZTL del centro dalle 6.30 alle 14 e la revoca del senso unico di marcia dalle ore 8.00 alle 13.00 in via Carlo Torri Tarelli, via Nava (da via Sirtori a via Torri Tarelli), via Spirola (dal civico 12 a via Sondrio), piazza Giuseppe Mazzini (da via Carlo Cattaneo a piazza Garibaldi) via Aspromonte (da via Caprera a viale della Costituzione), via Caprera (da via Da Vinci a via Aspromonte), via Appiani (da via Pizzi a corso Martiri della Liberazione) e via Dell’ Isola, (da via Varese al civico12).