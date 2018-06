Controlli in stazione e rilievi degli incidenti, drone pronto ad alzarsi in volo su Calolzio

Restano solo da definire gli ultimi dettagli relativi all’assicurazione, poi si alzerà in volo. A Calolziocorte nel giro di un paio di settimane sarà operativo il nuovo drone a servizio della Polizia locale. La scelta di acquistarlo è stata presa dalla precedente Amministrazione guidata da Cesare Valsecchi, e ora il nuovo assessore alla Sicurezza Luca Caremi si è subito attivato per definire modalità e obiettivi del suo utilizzo.

Il drone, un modello DJI Phantom di colore bianco costato circa 1.000 Euro, servirà per monitorare il territorio con foto e immagini riprese dall’alto, e verrà utilizzato in particolare per controllare le aree più a rischio della città, a partire da quella della stazione ferroviaria dove anche di recente si sono verificati episodi di degrado e microcriminalità. Ma non solo. Il piccolo apparecchio volante pilotato da terra verrà utilizzato anche per i rilievi degli incidenti stradali e per contrastare eventuali abusi edilizi.

«Abbiamo appena avuto con una riunione con il sindaco Marco Ghezzi e con il comandante della Polizia locale Andrea Gavazzi per definire una serie di azioni per garantire maggiore sicurezza sul territorio - commenta Luca Caremi - Verrà fatto un sopralluogo e potenzieremo i controlli nella zona della stazione e dell’interscambio, anche con l’utilizzo del drone, verificando così i movimenti che ci sono ed eventuali situazioni di pericolo. Presto lo testeremo con alcuni voli in zona Lavello. La novità importante riguarda la possibilità di effettuare i rilievi di incidenti utilizzando proprio il drone. Con questo strumento si ottengono dati più completi e utili, velocizzando anche le operazioni di verifica, rispetto, per esempio, alle misurazioni a terra con il gessetto. Abbiamo insomma in mente vari utilizzi del drone - continua l’assessore a Sicurezza e Trasporti - Alzandosi in volo il drone potrà riprendere, con immagini e foto dall’alto, anche eventuali costruzioni illegali o abusi edilizi». Presto l’Amministrazione di Calolziocorte terrà una conferenza stampa per presentare nei dettagli come verrà utilizzato il drone, probabilmente il primo operativo in provincia di Lecco in dotazione a un Comune per controlli del territorio e per la sicurezza.

Sotto l'assessore alla Sicurezza Luca Caremi e la stazione ferroviaria di Calolzio. L'area dell'interscambio, dopo gli espisodi di degrado e microcriminalità, sarà una di quelle monitorate con il drone.

