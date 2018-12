Chiude la storica trattoria "La Tour" di Erve

Chiude un'apprezzata attività simbolo di Erve. Si tratta della Trattoria "La Tour" condotta dalla signora Dilva Ravasio (nella foto sotto) e diventata, in 33 anni, punto di riferimento per tanti ervesi, turisti e residenti del Calolziese.

Il sindaco Giancarlo Valsecchi, insieme ad altri componenti della Giunta e del Consiglio comunale, ha fatto visita alla titolare e ai suoi collaboratori per ringraziala del lavoro svolto dal 1985 a oggi nel piccolo comune della valle San Martino che conta circa 800 abitanti.

«Mancheranno i suoi piatti molto apprezzati dai numerosi clienti che hanno frequentato la trattoria in questi anni - commenta il primo cittadino Valsecchi - Con gli assessori e alcuni consiglieri abbiamo voluto ringraziare di persona Dilva Ravasio, facendole visita in trattoria e apprezzando ancora una volta i suoi piatti. La ristoratrice ha apprezzato il grazie che abbiamo voluto tributarle anche a nome della cittadinanza per il lavoro fatto in questi 33 anni».

I clienti non mancano, la titolare ha deciso di chiudere per potersi godere la meritata pensione. Per quanto riguarda le attività di ristorazione, a Erve resterà ora aperta solo la "Trattoria Bar Barile" di via Resegone.

Gallery