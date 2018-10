Fabrizio Corona presto ospite in un locale di Olginate

Un personaggio che fa discutere, cattura l’attenzione e divide l’opinione pubblica. Stiamo parlando di Fabrizio Corona. La celebre star televisiva - in passato oggetto di indagini della Magistratura insieme a Lele Mora all’interno dell’inchiesta Vallettopoli - sarà a Olginate domenica 21 ottobre, ospite del locale “Pizza Mediterranea” di via Cantù. Ad annunciarlo il titolare della pizzeria, Valerio Puce.

«Conosco il manager di Fabrizio da quando lavoravo in altri locali, e mi ha proposto di organizzare una serata con lui - spiega Puce - Corona sarà nella mia pizzeria domenica 21 a partire dalle 22. Cenerà da noi, il pubblico potrà incontrarlo, scattare foto e conoscerlo. L’ingresso è libero, basterà venire a mangiare da noi. Posso però già dire che avremo il tutto esaurito».

Sui social si già aperto il dibattito tra i sostenitori di Corona e le persone che lo criticano. «Avevo già visto Corona in alcune discoteche, anche se non lo conosco bene di persona - conclude Puce - So che fa discutere, ma io non entro nel merito delle sue vicende, mi limito a dire che è un personaggio importante e molto noto che farà senza dubbio conoscere ancora di più la mia pizzeria».