Festa per i 15 anni del Rotary Club Lecco Manzoni

Serata carica di emozione per il Rotary Club Lecco Manzoni di Lecco che ha festeggiato i suoi primi 15 anni di vita. Un traguardo significativo, meta e passaggio in un percorso segnato in primo luogo dall’attenzione per il sociale e l’impegno verso l’altro, quell’altro ora più vicino - in caso di iniziative a favore del territorio locale - ora più lontano - grazie ai grandi progetti a vocazione internazionale, ma anche dall’amore nei confronti dell’arte e della cultura nonché dall’interesse per l’approfondimento di tematiche di rilievo, spaziando dalla scuola alla salute, dalla musica alla religione dallo sport alla tutela dell’ambiente.

L’occasione per celebrare questi 15 anni, è stata l’inaugurazione della mostra collettiva di arte contemporanea "Superficie variabile" a cura di Cristina Gilda Artese - mecenate, gallerista e presidente dell’associazione Arsprima - che si è tenuta sabato nella suggestiva cornice del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Un appuntamento riuscitissimo che ha visto la presenza - tra gli altri - del sindaco di Lecco Virginio Brivio, del primo cittadino valmadrerese Donatella Crippa, dell’assessore alla cultura Raffella Brioni e dell’ex senatore e politico Antonio Rusconi, al quale è stato riconosciuto il titolo di socio onorario del Rotary Club Lecco Manzoni. Durante la serata, a ricevere la spilla che attesta l’entrata ufficiale nel club sono stati l’avvocato Giovanni Priore, presidente di Acel Energie, e la giovane Giulia Zanesi, professionista nel mondo dell’arte e al quarto anno in carica come Leader della Rete al Femminile - donne libere professioniste di Lecco: due nuovi ingressi che sapranno donare al club esperienza e solidità, da una parte, e freschezza, energia e creatività dall’altra.

La mostra curata dalla Artese, che potrà essere visitata fino a domenica 7 ottobre, porta a Valmadrera i concetti e le "provocazioni" delle opere di artisti già esperti quali Nicoletta Candiani, Francesco De Molfetta, Antonio Di Falco, Francesca Romana Pinzari, Florencia Martinez, Silvia Trappa e Anna Turina. L’avvicinamento all’arte contemporanea, spesso enigmatica nella sua definizione, rappresenta uno degli obiettivi del lavoro di Cristina Gilda Artese e della sua Arsprima, che promuove l’impegno costante a sensibilizzare il pubblico - anche inesperto - a comprenderla ed apprezzarla. In quest’ottica, la scelta di rivolgere l’attenzione anche ai più piccoli: sabato 29, infatti, alle 16.30, sempre presso il Centro Culturale Fatebenefratelli, ci sarà un laboratorio didattico per bambini dai 3 ai 6 anni sul tema dei materiali e delle manipolazioni “Kids Lab by Art Trap". La partecipazione è gratuita, ma richiede la registrazione al link: http://bit.ly/superficievariabile (fino ad esaurimento posti).

Nelle foto, alcuni esponenti e momenti delle iniziative del Rotary Club Manzoni.

