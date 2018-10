A Garlate un nuovo mezzo di trasporto per le persone più fragili

A Garlate sarà presto operativo un nuovo mezzo di trasporto per i servizi sociali grazie a un'intesa tra Comune, Astra Cooperativa e attività commerciali del territorio.

Pista ciclopedonale a lago, lavori a Garlate per l'anello a sud di Lecco

«Siamo lieti di informare che anche a Garlate è stato avviato il progetto "Solidarietà in movimento", patrocinato dal nostro Comune e da Astra Cooperativa - fanno sapere il sindaco Giuseppe Conti, il vice Pierangela Maggi che ha la delega proprio ai servizi sociali, e l’assessore Diana Nava - Questo progetto nasce per fornire ai servizi sociali del paese un automezzo che consentirà il trasporto delle persone con particolari esigenze. Grazie alla generosità delle aziende e attività commerciali che in questo modo potranno farsi pubblicità diventando sponsor di una nobile iniziativa ad elevati fini sociali, il Comune potrà disporre gratuitamente per quattro anni di un automezzo sicuro e confortevole per effettuare ad esempio trasporti nei luoghi di cura e consegna a domicilio dei pasti. E poi ancora trasporti nei luoghi di incontro e aggregazione dove, per esempio, di ritrovano i nostri anziani. Un bel progetto che consentirà di migliorare i servizi offerti alle persone più fragili».

La speranza è di avere il veicolo a disposizione entro Natale. Molto dipenderà dalle sponsorizzazioni che verranno raccolte e dalla generosità di coloro che sosterrano l'iniziativa, ai quali va già da ora il ringraziamento dell'Amministrazione garlatese. Il nuovo mezzo sarà attrezzato per le persone anziane e più in generale per quelle con difficoltà di deambulazione. Il progetto è seguito in particolare da Pierangela Maggi e dal presidente di Astra Cooperative Renato Fabbri.