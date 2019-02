Giovane cantante calolziese tra i nuovi talenti di Sanremo

C’è anche una giovane e promettente cantante calolziese tra i protagonisti di Sanremo. Il Festival della Canzone Italiana, in corso in questi giorni al Teatro Ariston, ospita un evento collegato chiamato “New Talent Winter Edition” 2019. Fra i concorrenti selezionati per la fase finale, tra i 3.000 aspiranti, c’è anche Benedetta Castelli, in arte “Aelita Darko”, residente nel capoluogo della Valle San Martino, la cui prova di canto è andata in scena con successo ieri, mercoledì.

«Sono felicissima - commenta Benedetta - Su 3.000 candidati hanno scelto me per la fase finale, solo in 60 sono arrivati fino a qui. Per me è stato un onore, un’emozione fortissima potermi esibire a Sanremo, cantare, mettermi in gioco, tutto questo è già un grande traguardo. Ho portato una cover di Fred Bongusto “Una rotonda sul mare”, riadattata da me e dal mio insegnante di canto Roberto Zimmerman. Ieri ci sono state le audizioni nazionali dirette alle quali ho partecipato, ma devo aspettare venerdì per sapere se sono riuscita a passare alle finali di sabato».

Benedetta canta da circa sette anni, e tra le sue passioni c’è anche la scrittura. Nel 2016 aveva dato alle stampe il libro “Questa vita non è la mia”, un testo denuncia contro il bullismo. Ora sta lavorando a un nuovo progetto editoriale. Intanto, c’è il sogno Sanremo.

«Porterò sempre nel cuore l’esperienza di Sanremo, e il momento in cui al termine della mia esibizione, il mio mito Vince Tempera mi ha parlato facendomi i suoi complimenti - aggiunge la giovane calolziese - Insomma, una grandissima soddisfazione. Un giorno mi piacerebbe far sentire gli inediti che mio zio aveva scritto. Anche da questo nasce la mia passione per il canto. Se mi sarà possibile un giorno vorrei portare tra la gente la sua musica».

