La Giunta di Valmadrera saluta e ringrazia il parroco don Adelio

La Giunta comunale di Valmadrera saluta e ringrazia don Adelio per la preziosa opera svolta in città. Mercoledì 10 ottobre alle 18 prima della consueta riunione di Giunta, il sindaco Donatella Crippa e gli assessori al completo hanno voluto ricevere e ringraziare don Adelio Brambilla per i quattro anni di intenso impegno pastorale e culturale a Valmadrera, sottolineando, in un clima di amichevole festa, oltre al valore religioso della presenza di don Adelio come parroco, il suo prodigarsi nella cultura con la ristrutturazione e le nuove iniziative del Cinema Teatro anche in collaborazione con l’Amministrazione stessa.

Il sacerdote è stato ringraziato anche per l'attenzione dimostrata nei confronti degli ultimi e in particolare verso chi era rimasto senza lavoro, senza dimenticare l’avvio dei lavori di sistemazione dell’oratorio e in particolare del campo di calcio. Un segno di gratitudine, nel rispetto delle diverse responsabilità. La Giunta con il Sindaco saranno presenti domenica 14 ottobre alla messa di saluto durante la Festa della Madonna di San Martino .