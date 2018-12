Il Gruppo Omet premia gli studenti meritevoli. Nei giorni scorsi sono state infatti consegnate 27 borse di studio ai figli dei dipendenti delle aziende Omet - 24 borse - e O-Pac - 3 borse - che frequentano scuole superiori o università e hanno ottenuto risultati di eccellenza nell’anno scolastico 2017/2018. L'iniziativa, proposta ormai da diversi anni, risponde all'attenzione che da sempre l'azienda lecchese dimostra nei confronti dei propri dipendenti e delle attività di formazione dei giovani.

«Omet cerca di essere vicino ai giovani e di promuovere la loro formazione perché è sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire in azienda - ha sottolineato il presidente del Gruppo Omet Antonio Bartesaghi - Così nasce il desiderio di premiare coloro che, già a livello scolastico, dimostrano di saper ottenere eccellenti risultati dando il massimo per centrare il traguardo prefissato, indipendentemente dal percorso formativo che hanno scelto. Con queste borse di studio vogliamo riconoscere e premiare il merito dei figli dei nostri collaboratori in qualsiasi ambito scolastico, non solo per gli indirizzi tecnici: riconoscere il merito non è sempre facile, soprattutto in aziende di grandi dimensioni, ma è fondamentale. Un bravo imprenditore deve saperlo fare per assicurare futuro alla propria azienda».