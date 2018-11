Halloween in Rai, medico mandellese sale in cattedra nella trasmissione condotta dalla Isoardi

Nella giornata di Halloween alla trasmissione “La Prova del cuoco” condota da Elisa Isoardi si è respirata un po' di aria lecchese. In qualità di esperti hanno infatti partecipato alla fortunata trasmissione di Raiuno in diretta tutte le mattine dalle 11.30, il dottor Marco Missaglia, medico di Mandello, in qualità di nutrizionista, e lo chef Marco Rossi del ristorante “Al Rustico” di Lambrugo.

Insieme a Missaglia a parlare delle proprietà della zucca, sono stati intervistati dalla bella e brava Isoardi anche Augusto Tocci, agronomo di Arezzo divenuto a sua volta ospite quasi fisso de “La Prova del Cuoco”.

Durante la trasmissione di ieri il dottor Missaglia ha ricordato come anche i semi della zucca facciano bene alla nostra salute grazie alle loro proprietà antinfiammatorie contro la cistite e come, grazie alla presenza del triptofano - precursore della serotonina - siamo in grado di aumentare il senso di benessere e di contrastare così anche la fame nervosa. Parola di dietologo.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)