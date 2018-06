I ragazzi dell'oratorio estivo in gita nei negozi: «Riscopriamo l'artigianato e i suoi valori»

I ragazzi del CRE alla scoperta dei lavori artigianali. L’originale iniziativa per avvicinare i più giovani al mondo del lavoro, a partire da quello delle botteghe cittadine e degli antichi mestieri, è stata promossa dalla parrocchia di San Martino Vescovo di Calolzio, e in particolare dal coadiutore dell’oratorio don Matteo Bartoli in accordo con alcuni artigiani cittadini. Insieme a gite, giochi, giornate in compagnia e momenti di preghiera caratteristici degli oratori estivi, anche la novità di questa attività che si sta concretizzando proprio in questi giorni.

«Abbiamo chiamato l’iniziativa Cre all’opera, facendo riferimento al tema più generale dell’oratorio estivo 2018 - spiega don Matteo - parlando di creatività e manualità i ragazzi hanno incontrato dei veri maestri, ognuno con la propria arte. Grazie a Valentino Riva con la sua legatoria, a Gianni Bolis, noto artista calolziese, a Marco Di Ubaldo per il suo lavoro di scoperta del Thè, e a Fernando Bruno bravissimo tappezziere. I partecipanti hanno dimostrato interesse ed è stata davvero una bella esperienza per conoscere e imparare sul campo. Settimana prossima visiteremo altri laboratori».

Bambini e ragazzi iscritti al CRE di Calolzio, in totale 110 delle scuole elementari e medie, si turneranno per raggiungere anche le attività di Ignazio Albanese (negozio di cornici di via Galli), Cristina Valsecchi (pasticceria Cris e gelato artigianale), Olivia Rondalli (fiorista) e Patrizia Milani (insegnante, artista e disegnatrice).

Soddisfatti dell’iniziativa anche gli artigiani. «Continuiamo a credere che il mestiere sia una “qualcosa da giovani”, che l’artigianato sia l’anello di congiunzione tra l’arte e il lavoro e vada mostrato, toccato, annusato, vissuto - ha commentato su Facebook Valentino Riva, ideatore dell’associazione Laboratorio 7 e promotore di importanti iniziative di artigianato sociale - Finchè ci sarà anche un solo bambino interessato a scoprire la magia di una bottega, i mestieri avranno un futuro. Grazie al CRE di Calolzio che ci crede, come noi». Insieme all’artigianato spazio anche alle gite fuori porta e a quelle ai parchi acquatici, coinvolgendo tutte le parrocchie calolziesi. L’anno prossimo potrebbe esserci un CRE unitario con tutti gli oratori cittadini.

Sotto la visita dei ragazzi del Cre ad alcuni laboratori artigianali di Calolziocorte.

Gallery