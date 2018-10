In 1500 alla scoperta dei tesori di Colico con le Giornate Fai d'autunno

Week-end da incorniciare per le Giornate Fai d'Autunno che si sono tenute ieri e oggi a Colico. Oltre 1.500 i partecipanti all'iniziativa organizzata dal Fondo Ambiente Italiano di Lecco alla scoperta di alcuni dei monumenti e luoghi più suggestivi del paese dell'alto lago. Mobilitati, in particolare, i giovani del Fai guidati da Susanna Tentori. Sono stati loro a condurre i partecipanti tra i tesori architettonici e naturalistici del paese, dalla chiesa di San Bernardino ai mulini con iniziative specifiche dedicate al tema dell'acqua, da Villatico al Parco di Villa Osio, mai aperto prima al pubblico in modo così ampio come per questa speciale occasione. Mobilitati anche il capodelegazione del Fai Lecco, Gaetana Santini, e Paola Tentori che promuovono a pieni voti l'iniziativa, sia per il lavoro fatto dai giovani, sia per il grande successo di pubblico.

«Siamo molto soddisfatti per queste due giornate che hanno visto tantissimi visitatori alla scoperta delle bellezze di Colico - commenta Paola Tentori, impegnata nel team organizzativo - Meravigliosa Villa Osio, aperta eccezionalmente per il Fai, con il suo parco. In tanti hanno poi apprezzato le visite ai mulini, così come è risultata positiva la collaborazione tra i nostri giovani del Fai di Lecco e gli scout. Dopo l'ottimo esordio di ieri, sabato, tantissime anche le persone presenti oggi. In totale saranno state circa 1.500. Una trentina invece i volontari coinvolti».

Nelle foto sotto, alcuni scorci e luoghi suggestivi di Colico visitati insieme ai giovani del Fai Lecco.

Gallery