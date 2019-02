Diversi incidenti nel pomeriggio: traffico in tilt a Lecco e dintorni

Triplo incidente lungo la Statale 36 con traffico in tilt a Lecco e nei comuni dell'hinterland. I disagi alla viabilità si sono registrati a partire dalle 17 di oggi, domenica, e si stanno protraendo con lunghe code e rallentamenti anche in città. Quasi mezzora di tempo per raggiungere la zona del Bione dalla Meridiana, auto quasi ferme già dal rione di San Giovanni.

Tre gli schianti che si sono verificati nel pomeriggio lungo l'arteria che collega Lecco con la Brianza Monzese e Milano. Come si vede nella cartina ripresa dalla app di Anas, i punti critici sono in particolare all'altezza di Civate, Costa Masnaga e Inverigo. Una situazione di grande disagio anche per il grande numero di veicoli di rientro dalla zona del lago e della Valtellina per la bella giornata di sole e per il week-end.

Appena riportata la notizia sono stati davvero tanti i lettori incolonnati che si sono sfogati per la situazione del traffico, in un territorio, quello Lecchese, dove problemi di questo tipo sono sempre di più all'ordine del giorno, anche per limiti infrastrutturali. Ecco uno dei commenti raccolti: «Cari giornalisti scrivete che viviamo in una città che ha una viabilità scandalosa. Purtroppo la sto vivendo sulla mia pelle con mio figlio di ritorno da una bellissima giornata in montagna rovinata amaramente da un traffico allucinante. Capisco che molta gente si muove in giornate così belle, però qualcosa di più credo si potrebbe fare, almeno coinvolgere di più i vigili dei vari paesi per fare scorrere un po' meglio la marea di auto... aimhè!»