Consigli contro le truffe, la Polizia incontra gli anziani

I consigli della Polizia di Stato per contrastare le truffe agli anziani. Si terrà domani, mercoledì 14 novembre a Mandello, un incontro pubblico - rivolto in particolare alla terza età - per discutere di sicurezza con i rappresentanti delle forze dell'ordine. L'appuntamento è per le 14.30 al centro diurno anziani di via Manzoni 44.

Personale specializzato della Polizia interverrà per fornire alcuni semplici consigli per non farsi derubare e/o truffare da persone senza scrupoli. Il pubblico potrà fare domande, avere chiarimenti e informazioni sulle situazioni di maggiore pericolo e sui casi che purtroppo si sono registrati anche nel nostro territorio.