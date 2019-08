Dagli stadi ai treni, dai castelli ai robot: in tanti alla scoperta delle opere d'arte in Lego

Sono stati già numerosi i visitatori alla prima giornata di ITLug, la grande esposizione di opere realizzate con i mitici mattoncini in Lego in corso al Politecnico di Lecco.

Oltre 4.000 metri quadrati dedicati all'esposizione di creazioni di ogni genere, laboratori, attività per ragazzi e un punto giochi rivolto a grandi e bambini. Il pubblico ha apprezzato città, treni, stadi, paesaggi invernali, robot e tanto altro: tutto ricostruito con i lego. Gli organizzatori hanno confermato, tra le attività, il torneo di "sumo robotico", il concorso di CreActive dedicato ai bambini dai sei ai docici anni, i laboratori.

Per chi non avesse ancora visto queste spettacolari opere in lego, c'è tempo ancora oggi, domenica 4 agosto: ItLug Lecco 2019 resterà aperta al pubblico fino alle ore 18.