Lavori in corso in centro Calolzio: giochi quasi pronti, entro gennaio arriva il maxischermo

«Come annunciato non si tratta di opere imponenti, ma solo di piccoli interventi mirati per rendere più vivibile la piazza del municipio. Entro lunedì saranno completati i giochi inclusivi, il mese prossimo arriverà il maxishermo ed entro fine 2019 sarà posizionato un palco semovibile per manifestazioni». Nella dichiarazione del sindaco di Calolziocorte, Marco Ghezzi, sono ben sintetizzate le novità che stanno per interessare il centro città. Dopo la presentazione dei progetti a cura dell'assessore Dario Gandolfi e il dibattito pubblico in Sala consigliare, sono partiti i lavori che daranno un nuovo volto a piazza Vittorio Veneto.

Entro un paio di giorni saranno sistemati i nuovi giochi inclusivi per bambini, finanziati grazie a un bando pubblico al quale ha lavorato il Consigliere comunale Daniele Butti. Le altalene e gli altri giochi sono già ben visibili, resta solo il fondo che verrà completato entro lunedì. Da settimana prossima il nuovo spazio attrezzato sarà dunque aperto a bambini e famiglie. Prossimamente toccherà al maxischermo, che troverà posto nella parte bassa della piazza, quella con il fondo in legno. Poi toccherà alla possibilità per il bar di posizionare tavolini all'aperto, mentre per il palco dedicato alle manifestazioni ci vorrà qualche mese in più. Il restayling è quindi già ben avviato.

«Eccetto il palco al cui finanziamento stiamo ancora lavorando - prosegue Ghezzi - confermo già da ora che tutti gli interventi per abbellire la piazza sono a costo zero per il Comune, grazie a bandi e sponsorizzazioni. Più avanti posizioneremo anche una colonnina di ricarica per le auto elettriche».

E la questione parcheggi - con apertura di almeno una porzione di piazza alle soste - che aveva visto pareri contrastanti con i commercianti decisamente favorevoli e alcuni residenti critici - come è stata risolta? «Questo è l'unico aspetto sul quale stiamo ancora facendo una valutazione - risponde il primo cittadino di Calolziocorte - Potremmo avviare una sperimentazione. Certo, per la scelta definitiva, occorre tenere conto del parere di un numero consistente di cittadini».

