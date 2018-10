Lavori alla rete elettrica, possibili disservizi al sistema idrico di Vercurago

Possibili disagi lunedì a Vercurago per lo svolgimento di alcuni lavori ai sottoservizi, in particolare alla rete elettrica e al sistema idrico. Lo annuncia Lario Reti Holding in una nota diffusa oggi. «A seguito dei lavori programmati da Enel E-distribuzione sulla rete elettrica di Vercurago - fa sapere la società di servizi lecchese - sono probabili disservizi relativamente al servizio idrico integrato dalle ore 6 alle 8 e dalle 16.30 alle 18.30 di lunedì 22 ottobre in diverse vie del paese».

Ecco la lista delle vie e zone che potrebberto essere interessate dal provvisorio disservizio: via San Gerolamo, via Novella, via Fredda, via Per Beseno, via Caterina Cittadini, viale Papa Giovanni, via Innominato, via Alla Sorte, via Leone XIII, via San Martino, via Alla Basilica e frazione di Somasca.