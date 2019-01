Mandello, maestre e bambini impegnati in una colletta alimentare per aiutare i bisognosi

«Trasformiamo il periodo di Natale in un'occasione per comprendere e far diventare i gesti quotidiani dei momenti speciali, per rispettarci e praticare la solidarietà, per scoprire insieme il significato della parola valore» Parole appartenenti ad un progetto didattico educativo messo in atto dalle insegnanti Patrizia, Silvana, Elena, Clarissa e Paola della scuola prima dell'infanzia Carlo Carcano di via Dante a Mandello del Lario. Con loro i genitori dei giovanissimi alunni e la condivisone da parte di Luisella Poletti legata alla struttura scolastica.

Questa settimana il tangibile risultato di questo progetto, consegnato ai beneficiari. Sette capienti scatoloni contenti generi alimentari di prima necessità sono stati presi in consegna dai volontari Alma, Teresina e Raimondo, impegnati nell'associazione San Vincenzo. “Pacchi speciali” come definiti dal progetto scolastico che ha preso avvio lo scorso Natale, destinato alle famiglie e singole persone assistite dal sodalizio della solidarietà. I bambini della Carcano hanno seguito un preciso e istruttivo cammino che li ha portati attraverso vari step a capire l'importanza dell'aiuto verso i bisognosi. E sempre grazie al progetto messo in atto, l'apprendimento della natura dei generi di prima necessità, la loro conservazione e i benefici derivati dall'utilizzo. E l'ultima iniziativa che ha coinvolto i bambini è stato l'acquisto di cibo e prodotti di prima necessità presso un locale supermarket.

Un progetto che oltre a favorire spunti di riflessione ha portato i piccoli animatori dello stesso a gioire, come riferito dalle insegnanti «del donare e del ricevere, sperimentando insieme come possiamo esprimere desideri e formulare richieste, analizzando quali sono i valori che ogni giorno ci rendono felici». (Si ringrzaia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)

Gallery