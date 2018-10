Mandello si prepara ad accogliere due nuovi sacerdoti

La nuova Comunità Pastorale di Mandello del Lario, che unirà sotto la guida di don Giuliano Zanotta coadiuvato da don Andrea Mombelli le parrocchie di Sacro Cuore, San Lorenzo, Sant'Abbondio Somana e Santa Eufemia Olcio, è in trepida attesa dell'arrivo dei nuovi sacerdoti. Un avvio ministeriale concomitante con la nascita delle comunità pastorali volute dall'emerito vescovo di Como monsignor Diego Coletti in un vasto progetto innovativo che riguarda tutta la diocesi ora retta dal successore monsignor Oscar Cantoni. Ad affiancare i nuovi sacerdoti, in arrivo sabato prossimo 20 ottobre, i già operanti in loco, don Ambrogio Balatti, don Mario Tamola e Padre Paolo Ancilotto.

Ecco il programma della festa di accoglienza di sabato 20. Ore 16.30 arrivo dei sacerdoti in barca all'imbarcadero, ore 17 nella Chiesa di San Lorenzo inizio della celebrazione d'ingresso con i primi riti alla presenza del vescovo Oscar Cantoni. A seguire sosta in piazza del Comune per il saluto alle autorità. Si proseguirà quindi a piedi verso la chiesa del Sacro Cuore per la continuazione dei riti di ingresso e la celebrazione della santa messa. Al termine apericena presso la palestra delle scuole elementari. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. (Nella foto sotto don Giuliano Zanotta - Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione).

Gallery