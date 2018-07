Arredi urbani a nuovo grazie ai ragazzi del progetto Living Land

«È positivo vedere questi ragazzi interessati a valorizzare gli arredi urbani e dare così un contributo concreto nel rendere ancora più curato il loro paese». Questo il commento di Sirio Monticciolo, educatore al seguito del progetto Living Land a Mandello del Lario, giunto alla sua quarta edizione. Dei 400 ragazzi coinvolti in vari comuni del territorio lecchese, abbiamo incontrato gli otto studenti impegnati nei lavori di recupero degli spazi pubblici nella tinteggiatura di tavoli e panchine nelle aeree verdi del paese. Non a caso vestono una t-shirt con la scritta “Sognando a colori”.

Liberi dagli impegni scolastici per una quindicina di giorni, si ritrovano a vivere una nuova esperienza. Tra loro, pur abitando nella stessa città, non si conoscevano, e da oggi si trovano a condividere un lavoro sfidando il caldo estivo. Il disagio termico non ferma però il desiderio di socializzazione che questa esperienza porta a condividere.

Ammirati dai passanti, i ragazzi danno così un’immagine vera, caratterizzata da un lodevole senso civico e diversa da certi luoghi comuni a cui, a volte ingiustamente, i giovani vengono relegati. Niente di più bello del motto “Sognando a colori” oltre i grigiori della vita. Basta un poco, lattine di vernice e dei pennelli, per dare un nuovo volto all'arredo urbano, patrimonio della comunità.