Manifesto con la scarpette rosse all'ingresso di scuola per dire no alla violenza sulle donne

Molte le iniziative proposte anche nel territorio lecchese in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre domani, 25 novembre. Una piaga terribile e purtroppo sempre attuale sulla quale è necessario riflettere e sensibilizzare sempre di più l’opinione pubblica anche per fare emergere e contrastare possibili situazioni a rischio.

A Calolziocorte il gruppo civico “Cambia Calolzio” ha deciso di distribuire alcuni volantini in città e di affiggere un manifesto raffigurante le scarpette rosse - simbolo di questa battaglia di civiltà a difesa delle donne e contro ogni violenza e sopruso - all’esterno delle scuole superiori “Rota” del Lavello. Un’opera di sensibilizzazione che vuole dunque coinvolgere anche i più giovani. Il messaggio è chiaro e quantomai importante: "Non stiamo in silenzio, basta violenze".

«C’è chi tutti i giorni dice no ai drammatici atti di violenza sulle donne, e noi del gruppo civico Cambia Calolzio siamo con tutti quei cittadini che dicono no - spiega Diego Colosimo a nome del gruppo - Per richiamare l’attenzione al fine di contrastare violenze fisiche, psicologiche e verbali stiamo distribuendo in questi giorni un volantino sul tema. A tal riguardo abbiamo oggi anche affisso un tazebao all’esterno dell’Istituto Rota con lo scopo di attenzionare le studentesse e gli studenti, nonché il corpo docente su questo dramma sociale».

I sostenitori dell’iniziativa ricordano inoltre il valore del 25 novembre e la necessità di contrastare ogni forma di violenza e disuguaglianza. «Oltre al costante tragico aumento della violenza perpetrata dagli uomini sulle donne, che va combattuta in tutti i suoi aspetti, a partire dal linguaggio, si deve provare a cambiare le cose - si legge nel volantino in distribuzione - Diritti negati, discriminazione e diseguaglianze che ricadono sulle donne, come ad esempio il divario retributivo e il non riconoscimento dei lavori domestici, ci devono vedere tutti e tutti impegnati per la conquista di pari opportunità e uguaglianze».