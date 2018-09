Si intitola "Lucciole" il nuovo singolo di Mara Bosisio: «Un viaggio tra emozioni e ricordi»

Mara Bosisio presenta il suo nuovo singolo dal titolo “Lucciole” interamente scritto e arrangiato dalla cantautrice lecchese e prodotto da Latlantide. "Lucciole" riesce a fondere sapientemente lo stile della musica moderna con le sonorità della pop music anni Ottanta e Novanta grazie alla preziosa collaborazione con il giovane producer milanese Samuel Aureliano Trotta, che ne ha curato l’arrangiamento.

«Tutto è rievocazione - racconta Mara Bosisio, originaria di Calolziocorte e da qualche tempo residente a Milano - Il testo, così come la musica, accompagnano l’ascoltatore in un salto nel tempo e nei ricordi, in una notte di inizio estate dove i colori delle lucciole e dei fuochi d’artificio fanno da cornice a un momento magico, vissuto in un campo di grano. Lucciole vuole essere un salto nel tempo e nelle emozioni, una raccolta di istantanee di un amore che inizia, finisce ma rimane, permeando ogni ricordo e ogni frammento del quotidiano».

La precedente canzone scritta da Mara era stata “Mi fa sentire”. Ora la giovane autrice e musicista è al lavoro per altri brani, sognando la partecipazione a “San Remo Giovani”. Intanto può contare su un curriculum già di ottimo livello. Nata a Lecco e milanese di adozione, Mara Bosisio muove i primi passi nel mondo della musica fin dalla tenera età aprendo concerti di artisti rinomati come Gatto Panceri, Mino Reitano, Little Tony e Francesco Facchinetti.

Approfondisce gli studi musicali in diverse accademie qualificate di Milano che le permettono di calcare palchi importanti e di partecipare a due tournée Nazionali degli spettacoli “Stand Up! A Gospel Revolution” e “Stand Up! The New Revolution” entrambi prodotti dalla star internazionale dell’house-gospel CeCe Rogers. Nel 2013 pubblica il suo primo album di inediti dal titolo “Nessun dialogo“, disponibile su iTunes, Spotify, e Digital Stores e successivamente collabora con diversi artisti del panorama musicale emergente italiano. Nel 2015 partecipa alla realizzazione della colonna sonora per il cortometraggio ”30 dosi” per la regia di Valentina Gala che si aggiudica il Leone d’Argento al Festival Internazionale di Venezia. Nell’autunno dello stesso anno, viene selezionata come cantante/musicista per affiancare Max Cavallari (Fichi d’India) nella tournée teatrale dello spettacolo “Stasera sono Fico!“. Per Mara il 2016 si apre con la pubblicazione del singolo “Io“. Nella primavera del medesimo anno viene selezionata dalla Just Entertainment per esibirsi durante il grande evento targato “Uefa Champions Festival” in previsione delle finali calcistiche, sul palco principale all’interno del Castello Sforzesco.

Nella primavera del 2017 affianca Francesco Sole come cantante/chitarrista nell’inStore Tour del suo Libro #TiVoglioBene e con lui duetta nel singolo “Sei la mia notifica preferita” pubblicato durante l’estate del 2017 su YouTube, iTunes e in tutti i Digital Store. In chiusura dello stesso anno, pubblica il nuovo singolo “Mi fa sentire” e partecipa alla conduzione televisiva del programma “Arrivano in nostri 3.0” per il canale Vuemme del digitale terrestre, in qualità di Veejay al fianco di Silver e Andrea La Greca.

«Il mio ultimo singolo Lucciole è un lavoro al quale io e i miei collaboratori abbiamo dedicato molto impegno e spero che il pubblico apprezzi - conclude Mara Bosisio - Ho curato personalmente l’arrangiamento insieme a un tecnico, mentre il videoclip è stato realizzato da Andrea Basile».