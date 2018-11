Successo a Olginate per la marcia dei diritti dei bambini

Hanno colorato le vie Olginate con i loro sorrisi e sventolando le bandiere dei Paesi di tutto il mondo preparate in classe all'insegna del messaggio: "Cuori senza frontiere". Successo per la Marcia dei diritti che si è tenuta questa mattina, venerdì, in occasione della Settimana dei diritti dei bambini.

Da diversi anni Olginate propone infatti iniziative molto riuscite e coinvolgenti per promuovere i diritti dell'infanzia, grazie all'impegno dei volontari del piedibus guidati da Silvia Cazzaniga, delle scuole, del Comune, di Pro loco e associazioni. Centinaia di alunni dell'istituto comprensivo, accompagnati da docenti e volontari, sono partiti dalla primaria di via Campagnola raggiungendo il piazzale interno del municipio dove è intervenuto anche il sindaco Marco Passoni. Festosa e colorata la marcia durante la quale sono stati sbandierati tutti i colori che costituiscono il variopinto e ricco "Mondo della Rodari", con la varie nazioni rappresentate all'interno della scuola, fino alla realizzazione di un grande cuore senza frontiere.

«Anche quest'anno l'iniziativa con i bambini è andata molto bene - commenta Silvia Cazzaniga - Ora aspettiamo tutti domenica alla manifestazione "Una strada per Giocare" organizzata dal Tavolo Adulti con la partecipazione di molte associazioni e commercianti del paese». L'appuntamento è dunque per domenica 25 novembre dalle 14 alle 17 nel piazzale del Teatro Jolly dove verrà proposto anche "Il giro del mondo in 80 minuti" in collaborazione con la primaria Rodari, la scuola dell'infanzia Chaplin l'asilo infantile di via Marconi. I bambini porteranno la bandiera realizzata a scuola ritirando poi il "passaporto" per iniziare il viaggio.