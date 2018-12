Mercato di Natale al Lavello: «Appuntamento per le festività con una delle eccellenze calolziesi»

L'attività del mercato di Calolziocorte è cresciuta del 20% nell'ultimo anno. L'ottimo dato è stato comunicato nella conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio in municipio a Calolziocorte per illustrare l'iniziativa "Grande Mercato di Natale" che consisterà nell'eccezionale anticipo alla mattinata di domenica 23 dicembre del mercato di martedì 25, giorno di Natale.

Una scelta mirata a favorire acquirenti e ambulanti nelle giornate a ridosso delle festività, voluta da Anva (Associazione Nazionale Commercio su Aree Pubbliche), Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti), Confesercenti Lecco e Amministrazione comunale di Calolziocorte.

"Vi aspettiamo numerosi, non mancate, ci scambieremo gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo" è il messaggio degli ambulanti del mercato, ripreso anche dall'assessore alla Sicurezza Luca Caremi e dal presidente di Anva Confesercenti Lecco Paolo Lozza, intervenuti alla conferenza stampa insieme al comandante della Polizia locale di Calolziocorte Andrea Gavazzi.

«Con quest'idea abbiamo pensato di offrire un servizio in più, un'occasione in più di ritrovo per acquisti di qualità ai calolziesi e ai residenti dei paesi limitrofi - commenta Caremi - Il mercato del Lavello funziona molto bene e, visto che il consueto appuntamento settimanale del martedì settimana prossima cadrà nel giorno di Natale, abbiamo pensato di organizzare questo mercato la domenica prima, dalle 8 alle 13.30 nei consueti spazi sul lungoAdda. Vi aspettiamo, si potranno fare acquisti di qualità, pensiamo agli alimentari e non solo, nei giorni precedenti al Natale. Forse è meglio fare una passeggiata al Lavello piuttosto che un giro al centro commerciale, almeno per la mattinata di domenica. Intanto stiamo lavorando in vista della nuova sistemazione dei posti che diventerà operativa con l'inizio del 2019. Gli espositori resteranno gli attuali 132, ma all'interno di un'area riorganizzata e valorizzata, con più posteggi per il pubblico. Siamo molto soddisfatti - conclude l'assessore alla Polizia locale - del successo del nostro mercato, una delle eccellenze di Calolzio, tra i più frequentati e apprezzati della provincia di Lecco».

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Paolo Lozza. «Gli introiti settimanali del mercato di Calolzio sono aumentati del 20% nell'utlimo anno - conferma il responsabile lecchese di Anva - La qualità dei prodotti offerti, la location molto bella e la professionalità degli ambulanti rappresentano un valore aggiunto riconosciuto dal pubblico. Non va poi dimenticato l'importante apporto fornito dall'Amministrazione comunale e dalla Polizia locale con i controlli: per noi la legalità è importante perchè favorisce la qualità del nostro lavoro e il contrasto alla concorrenza sleale. In occasione del Natale abbiamo pensato di organizzare questo mercato la domenica mattina con gli stand e i prodotti del martedì. Invitiamo tutti a partecipare».

Il presidente degli ambulanti di Confesercenti Lecco ha inoltre ricordato quanto l'attenzione al turismo e alla qualità dei luoghi dove vengono allestiti i mercati siano importanti: «Anche il mercato di Mandello sta crescendo e per il futuro vorremmo che quello di Lecco sia in qualche modo promosso all'interno di percorsi manzoniani. Ci stiamo lavorando».

Oltre al Mercato di Natale di domenica 23, ci sarà anche un altro anticipo eccezionale per lo stesso motivo: il mercato di martedì 1 genniao sarà anticipato a lunedì 31 dicembre sempre dalle 7 alle 13.30, ovviamente in zona Lavello (vedi foto sotto).

Gallery