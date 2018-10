Dopo il set cinematografico, Mick Jagger in barca sul lago

Probabilmente è stato anche a Parè, all'interno di un set cinematografico blindato, e in altre località del Lecchese. Sicuramente ha visitato diversi paesi e scorci suggestivi del lago di Como, rimanendone estasiato. Stiamo parlando di Mick Jagger, da diversi giorni star sul Lario. Il frontman dei Rolling Stones, leggenda vivente della musica rock, è stato impegnato come attore nelle riprese del film "Burnt Orange Heresy", per una Hollywood che da tempo ha eletto il Lago di Como come set principale.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nel pirmo pomeriggio di oggi, martedì, Mick Jagger ha postato su Instagram alcune foto, e perfino un video girato da lui stesso in barca "scorrazzando" sul lago, annunciando il suo rientro a casa con un "Goodbye Lake Como" che ha il sapore di un grazie sentito per un'esperienza molto gradita e per luoghi rimasti nel cuore. Oltre 35.000 i like in poche ore alla foto scattata a Cernobbio.

Nei giorni scorsi i più fortunati potrebbero avere adocchiato, magari con un teleobiettivo, Mick Jagger in lontananza sul lago, piuttosto che Donald Sutherland che a sua volta fa parte del cast. Il film "Burnt Orange Heresy" - tratto dal romanzo di Charles Willeford - racconta le vicende del critico d'arte James Figueras alle prese, insieme a una donna americana in vacanza, con il furto di un'opera. Regista è Giuseppe Capotondi.