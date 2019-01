Niente corteo storico, ma Calolzio festeggerà comunque l'Epifania

Per Calolziocorte sarà un'Epifania senza Corteo storico della Valle San Martino. Come noto, la parrocchia del centro città ha deciso un mese fa di non riproporre quest'anno il tradizionale evento - forse la manifestazione più seguita e sentita nel territorio calolziese - a seguito della scelta del regista Armando Angeli di non occuparsi più in prima persona dell'impegnativa organizzazione.

Era stato lo stesso coadiutore don Matteo Bartoli a spiegare la motivazione, annunciando la volontà di mettersi presto al lavoro per riprorre il corteo storico già dal prossimo anno. Non una cancallazione, ma una sospensione dunque, per ripartire con nuovo slancio. Sempre don Matteo ha poi fatto sapere che anche il 6 gennaio 2019 non mancheranno le celebrazioni per la ricorrenza dell'Epifania. Una versione più ridotta, più strettamente religiosa, ma comunque importante.

«Domenica 6 gennaio, dopo la messa delle 10.30 si terrà la premiazione dei presepi iscritti al concorso - fa sapere don Matteo Bartoli - Alle 15 avranno invece inizio i Vespri solenni al termine dei quali ci saranno l'entrata dei Re Magi e il bacio del bambin Gesù. A seguire in oratorio cioccolata per tutti e un momento di festa allietato dalla musica della banda Donizetti. Al posto del corteo proporremo quindi questa iniziativa, oltre alle messe delle 8.30 e delle 18. Per il tradizionale corteo storico ci attrezzeremo in vista del prossimo anno».

Sempre il 6 gennaio, alle 16 in oratorio, si terrà inoltre l'estrazione a premi della lotteria dei commercianti, cui seguirà una grande tombolata per grandi e bambini.