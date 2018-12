Nuovo marciapiede e più illuminazione pubblica a Garlate

Opere "minori" ma importanti per la sicurezza. Con queste parole l'Amministrazione comunale di Garlate ha definito alcuni interventi realizzati nell'ultimo periodo in paese che riguardano in particolare marciapiedi e illuminazione.

«Nei giorni scorsi è stato ultimato il cantiere per il prolungamento del marciapiede sul lato a valle della strada provinciale per arrivare fino all'attraversamento pedonale in zona "Calunega" - fa sapere la Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Conti - Questo fa parte del continuo sforzo di miglioramento delle condizioni di sicurezza per chi percorre a piedi la strada provinciale. E' stato inoltre installato un faro di illuminazione del cortile del Comune, che è usato da molti come parcheggio. La sera col buio anche in questo caso le condizioni di sicurezza erano precarie. L'illuminazione consente invece di migliorarne notevolmente le potenzialità e le possibilità di fruizione».

L'Amministrazione garlatese fa inoltre sapere che, sempre nei giorni scorsi, è stata appaltata l'illuminazione di via al Porto, quasi al confine con Olginate. Anche in questo caso l'obiettivo è garantire la sicurezza per chi la percorre. «Si tratta di opere che si possono definire "minori", ma che hanno grande importanza sulla qualità delle nostra vita perchè ci consentiranno di vivere il paese con maggiore sicurezza».