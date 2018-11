Il sindaco di Olginate: «Massimo impegno per rimediare ai disagi del maltempo»

Dopo aver replicato alle critiche sullo stato del palazzetto dello sport di via Campagnola, il sindaco di Olginate Marco Passoni interviene nuovamente in merito disagi del maltempo assicurando che sono state prese tutte le misure necessarie per limitare e porre rimedio ai disagi. Lanciando l'hashtag #facciamochiarezza Passoni illustra anche sulla pagina FB del gruppo di maggioranza "Olginate 2020" la posizione dell'Amministrazione comunale in merito alla questione.

Nubifragio, il grazie a volontari e cittadini intervenuti per limitare i danni

«Capisco che a qualcuno sembrerà strano, ma gli interventi di questa settimana per sistemare i danni provocati dal maltempo sono stati eseguiti con una logica e soprattutto seguendo le indicazioni di esperti - commenta il sindaco di Olginate - Per prima cosa si è proceduto ad abbattere gli alberi più percolosi, non secondo il parere del sindaco, ma secondo il parere di professionisti che in alcuni casi hanno messo gratuitamente a disposizione le loro competenze. Successivamente, una volta eliminate le situazioni di pericolo, siamo passati alla pulizia del paese, pulizia che continuerà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Presto continuerà anche il monitoraggio volto a verificare altri danni meno evidenti provocati dal maltempo, per poi pianificare gli interventi di manutenzione più adeguati. Mi sembrava corretto - conclude Marco Passoni - condividere il lavoro che sti sta svolgendo in questi giorni per non dare adito a preoccupazioni infondate».