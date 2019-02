Nel vivo a Olginate pulizia e riqualifica dell'area verde a lago

Sono iniziati a Olginate i lavori di riqualificazione ambientale del tratto di alzaia che si affaccia sul fiume Adda, in zona ponte Cesare Cantù. Si tratta di un intervento reso possibile grazie al contributo di diverse aziende e associazioni olginatesi, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese, grazie al lavoro messo in atto dalla cooperativa "Il Grigio" di Calolziocorte e il via libera del Comune.

Come spiegato dal sindaco Marco Passoni le opere avviate nei giorni scorsi nel bioparco tra Olginate e il Lavello, riguardano in particolare la pulizia, con taglio di erbacce e nuove piantumazioni, nella tratta di pista ciclopedonale verso il confine con Airuno. Prossimamente ci sarà un secondo intervento nell'area verde vicina alla palestra e alla passeggiata del mercato. Qui è previsto anche un miglioramento del percorso vita con nuove attrezzatura per la ginnastica e l'attività sportiva. (Sotto, le zone interessate dagli interventi e l'area ripulita nei giorni scorsi).

