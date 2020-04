Le celebrazioni della Pasqua potranno essere seguite da casa con l'Unità pastorale di Calolzio

Le celebrazioni del triduo Pasquale online e via radio anche per i fedeli di Calolziocorte. All'insegna dell'impegno "Restiamo a casa" nei giorni dell'emergenza Covid-19, l'Unità Pastorale di Calolzio, Foppenico e Sala permetterà infatti ai suoi parrocchiani di seguire le funzioni religiose della Passione e Resurrezione di Cristo in diretta facebook dalla chiesa di Sala mentre quelle del giovedì, venerdì e sabato Santo saranno trasmesse anche da Radio Calolzio ( FM 91,80).

Si inizia il 9 aprile con il Giovedì Santo: alle 20.30 celebrazione dalla chiesa di San Martino a Calolzio. Il 10 aprile, Venerdì Santo con funzioni religiose alle 15 dalla parrocchiale di Sala. Alle 20.30 di sabato 11 aprile Veglia Pasquale dalla chiesa di Foppenico. Domenica 12 aprile celebrazioni della Santa Pasqua alle ore 10 da Sala con il parroco don Luca Casali.

«La Parrocchia di San Martino Vescovo distribuirà ai fedeli, grazie alla collaborazione dei negozi di generi alimentari, fruttivendoli e farmacie del territorio, un libretto per fornire tracce e materiale per vivere la Settimana Santa - fa sapere Roberta Galli, componente del Consiglio dell'Unità pastorale calolziese - Con internet e la radio potremo quindi vivere le celebrazioni pasquali da casa nel rispetto delle regole per il contenimento dell'epidemia».

