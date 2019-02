I Picett del Grenta applauditi in TV a "Italia's Got Talent"

Quattro Si, con tanto di applausi del pubblico e lodi da parte di Federica Pellegrini: «Il folklore italiano mi piace sempre molto, e secondo me va premiato a prescindere. Quindi è Sì». I mitici Picett del Grenta hanno conquistato la platea di “Italia’s Got Talent”, noto e seguitissimo programma televisivo in onda su TV8.

Ieri sera, venerdì, la messa in onda della puntata con l’esibizione del gruppo di Valgreghentino guidato dal maestro Gabriele Bolis. È stato proprio lui a presentare il gruppo sul palco, prima di dare fiato ai flauti di pan. Tra i brani proposti anche “Funiculì funiculà”, con la festoso melodia “Jamme jamme” che ha coinvolto giuria e spettatori in un coro festoso e divertito.

«Bravi, bravi!» ha esclamato Mara Maionchi, uno dei quattro componenti della giuria insieme a Frank Matano, Claudio Bisio e Federica Pellegrini. E proprio la campionessa di nuoto, rispondendo a una domanda di Bisio, ha ammesso: «Io il dialetto lo conosco poco, ma apprezzo sempre folklore e tradizioni». Quale migliore esempio dunque di musica popolare e tradizioni, se non quello dei Picett?

Un’altra esperienza da incorniciare per l’associazione musicale di Valgreghentino, già applaudita in molte esibizione non solo a livello locale, ma anche in giro per il mondo. E ora il successo a “Italia’s Got Talent” con i ringraziamenti finali da parte dei Picett ai cari amici della giuria.

