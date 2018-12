Posteggi selvaggi fuori dalle scuole a Calolzio, arrivano i vigili

Troppo caos e soste selvagge all’uscita di scuola, il Comune manda i vigili per rimettere ordine. Il problema è stato evidenziato nei giorni scorsi a Calolziocorte in particolare all’ingresso della scuola primaria di Sala e dell’istituto Caterina Cittadini di piazza Regazzoni, nel centro storico.

Qualche genitore indisciplinato, qualche chiacchiera di troppo, auto ferme nei punti di passaggio e fuori dagli appositi spazi: in certi giorni aspettare i bambini dopo le ore di lezione e ripartire verso casa diventa una vera impresa. E così le lamentele sono arrivate in municipio e la Polizia locale è stata informata del problema.

In questi giorni verranno subito potenziati i controlli dei Vigili alla primaria di Sala, mentre subito dopo le vacanze estive i controlli, con probabili multe, interesseranno anche piazza Regazzoni, dove gli spazi sono ancora più stretti e dove la scuola, per limitare i problemi alla viabilità e venire incontro alle esigenze dei genitori, ha già aperto ai veicoli un cortile sul retro come area di sosta.