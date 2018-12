Premiati undici gruppi di cammino lecchesi per dieci anni di attività

L'ATS della Brianza ha premiato undici gruppi di cammino della provincia lecchese per 10 anni di attività. Si tratta dei "team" di Barzanò, Calco, Ello, Lecco Ada Dlf, Lomagna, Missaglia, Molteno, Olginate, La Valletta Brianza - Santa Maria Hoè, Sirtori e Sirtori Sera. Per i partecipanti è un importante traguardo, come ricordato nel tradizionale incontro organizzato nella sede di di ATS Lecco con i walking leader dei gruppi di cammino del territorio per brindare al Natale e al nuovo anno. La nostra provincia si conferma come territorio precursore per questo tipo di azioni e di un contesto ricco di socialità.

Il Direttore Sanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute Silvano Lopez ha accolto i numerosi walking leader presenti ed evidenziato alcuni aspetti importanti del camminare e del farlo insieme: «Abbiamo raggiunto i 96 gruppi di cammino attivi sul territorio di Lecco e Monza, un numero impressionante che ha una ricaduta positiva davvero importante sullo stato di salute di tantissimi cittadini. Il mio ringraziamento va ancora una volta a voi, walking leader, che veicolate il messaggio dell’importanza del movimento per mantenere una buona salute».

Il dottor Lopez ha poi condiviso un progetto importante che riguarda i gruppi di cammino: «Nel territorio della nostra ATS è attivo da quest’anno il progetto governo clinico, con il quale un medico di Medicina Generale prescrive l’attività fisica ai proprio pazienti e può indirizzarli ai gruppi di cammino. L’attività fisica ha per molte patologie quindi lo stesso valore di un farmaco e cosa è meglio, prendere un farmaco o fare una passeggiata in compagnia?».

Durante la mattinata si sono ricordati anche importanti momenti del 2018, il raduno svoltosi a Colico con più di 1200 camminatori, “Passi di salute nel parco” a Monza e discusso sull’organizzazione del raduno dei gruppi di cammino 2018. L’incontro è stato anche l’occasione per i responsabili dei programmi di screening dell’ATS per spiegare l’attività che l’Agenzia di Tutela della Salute svolge attraverso lo screening mammografico e del colon retto. Un altro messaggio importante di promozione della salute che sicuramente i walking leaders sapranno veicolare anche nelle rispettive comunità.

Gallery