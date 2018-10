Musica e video di promozione turistica con i ragazzi della Project Rock School di Mandello

Lo scorso mese di maggio erano volati a Londra per entrare nel tempio della musica, gli Abbey Road, gli studi, nati nel 1931 che hanno accolto grandi nomi del panorama mondiale a registrare musiche e canzoni che hanno fatto il giro del mondo. In questo contesto erano passati gruppi leggendari come i Beatles lasciando impronta del loro talento artistico.

Angela Carminati la voce, Serena Azzoni al basso, Davide Valsecchi alla batteria, Andrea Sirico e Matteo Marzocchi alle chitarre, i ragazzi della Project Rock School di Mandello del Lario gli invidiati musicisti a varcare l'ingresso di Abbey Road e registrare un cd che verrà presto diffuso e venduto, di cui parte del ricavato verrà destinato in beneficenza alla locale Cooperativa Incontro.

Oggi, venerdi 19 ottobre ancora il gruppo della PRS scuola di emanazione comunale ancora alla ribalta. Si concludono infatti le riprese esterne del video promozionale destinato alla immissione sul mercato turistico della cittadina mandellese incuneata tra monti e lago. Sulle location più appetibili, immortalate da DGMedia di Michele Gala a cui è stato commissionato il lavoro di ripresa ha puntato i propri obiettivi video.

Dalla Torre del Barbarossa a Maggiana, alla Darsena Falck e al porticciolo di piazza XXIV Aprile. Per concludere oggi all'ingresso di Mandello dalla provinciale 72, per dirigersi poi all'imbarcadero di Piazza Italia. L'idea di coinvolgere di ragazzi della Rock School è partita dal loro direttore Stefano Marzocchi e accolta dal sindaco Riccardo Fasoli, che accompagnò la band a Londra con l'assessore alla cultura Luca Picariello. Musica, bellezze naturali e giovani il mix a promozinare Mandello del Lario nel panorama turistico italiano e internazionale.

Nelle foto di Alberto Bottani, i ragazzi protagonisti del progetto musicale e di promozione turistica targato Mandello.

Gallery