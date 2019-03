Protezione civile all'opera nel torrente Serta

Nuovo intervento della Protezione civile di Calolziocorte per la pulizia del verde. Dopo quelli portati avanti in zona Gallavesa a Vercurago, ora toccherà al torrente Serta (nella foto). L’appuntamento è per domani, sabato 2 marzo, nella zona di Foppenico. A renderlo noto sono il vicesindaco Aldo Valsecchi (con delega all’ambiente) e l’assessore a Protezione civile e associazioni, Cristina Valsecchi. L'intervento si terrà nel pomeriggio. Intanto è stata collocata la nuova recinzione sul muretto che costeggia il corso d'acqua (foto sotto).

«Sabato 2 marzo nell’alveo del torrente Serta verranno smaltite le ramaglie con metodo di combustione - fanno sapere i due amministratori comunali - Ci scusiamo per gli eventuali disagi. Qualora non dovessero sussistere le condizioni atmosferiche ideali per lo svolgimento dell’operazione, l’iniziativa verrà riproposta più avanti».