Raccolta rifiuti Olginate, distribuzione gratuita di sacchi e calendari

Al via anche a Olginate la distribuzione gratuita dei sacchi viola e dei calendari 2019 della raccolta differenziata. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Passoni in accordo con Silea, si terrà sabato 19 e sabato 26 gennaio dalle ore 9 alle 12.

La distribuzione avverrà all’ingresso del municipio di piazza Volontari del sangue. I cittadini potranno ritirare i sacchi per i rifiuti (una fornitura annuale) e i calendari presentando un documento d’identità del titolare della Tassa Rifiuti. Il Comune fa inoltre sapere che il calendario è già disponibile in formato A4 in municipio e consultabile sul sito www.comune.olginate.lc.it