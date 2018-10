Raccolti 1.200 Euro per i terremotati di Caldarola

Ammonta a 1.200 euro la cifra che sarà donata al Comune di Caldarola, frutto della generosità dei calolziesi e di quanti hanno preso parte sia a "Calolzio By Night" che alla Festa di Fine Estate. «Un bilancio davvero positivo - sottolinea Cristina Valsecchi, presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco - Siamo contenti di essere riusciti a raccogliere una cifra significativa da donare al Comune di Caldarola, colpito dal terribile terremoto del 2016. In occasione della Festa del 22 settembre abbiamo accolto sul palco il vicesindaco del Comune marchigiano Debora Speziani proprio per testimoniare il legame con questo paese. Credo sia un'ulteriore dimostrazione della grande solidarietà che esprimono Calolzio, i suoi abitanti e i suoi commercianti».

La raccolta è avvenuta sia durante l'iniziativa "Calolzio By Night" organizzata a luglio da Confcommercio e e Pro Loco Calolzio per allietare residenti e turisti, sia appunto durante la Festa di Fine Estate a Calolzio del 22 settembre (evento organizzato da Confcommercio Lecco - Zona Valle San Martino e da alcuni negozi di Calolzio Pasticceria Gelateria Cris, Aglaia Abbigliamento Donna, Ga.Wi. Alta Moda Sposa, Glamour di Duci Marilena, Toso Moto Concessionaria, Punto Scarpe Group, La Spuntata Acconciature Unisex, Non Solo Fiori, Maracaibo, Ristorante Bharat).