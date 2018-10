Sicurezza, in arrivo nuovi agenti di polizia per il territorio lecchese

In arrivo in Lombardia 279 nuovi agenti di polizia, di cui 16 destinati al territorio della Provincia di Lecco. A comunicarlo è il Senatore lecchese della Lega Paolo Arrigoni, Questore a Palazzo Madama e componente del Copasir, che riporta quanto annunciato dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini.

«Entro febbraio 2019 arriveranno 279 nuovi agenti in tutta la Lombardia - conferma Arrigoni - Il Governo ha infatti ufficializzato il piano di rafforzamento adottato dal capo della Polizia con l’obiettivo di migliorare l’organico di tutte le questure d’Italia. In particolare da qui a febbraio arriveranno 47 poliziotti in più in provincia di Bergamo (36 in questura, 5 alla Polfer, uno alla polizia postale e 5 alla polizia di frontiera dell’aeroporto di Orio) e 16 in provincia di Lecco. A questi numeri si andranno poi ad aggiungere anche i rinforzi previsti dal piano di assunzioni del Governo: saranno circa 8mila gli uomini e le donne in divisa che miglioreranno la sicurezza in tutta Italia. Dalle parole ai fatti - conclude l'ex sindaco di Calolziocorte - grazie a Salvini e all’azione di governo della Lega».