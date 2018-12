Salvano un cigno e ricevono un poetico cuore come ringraziamento

Poesia della natura. Una coppia di cigni si è avvicinata disegnando un cuore per ringraziare due sorelle che avevano appena salvato uno di loro rimasto ferito da un amo e bloccato da una corda sulla riva del lago. La splendida immagine, pubblicata sul gruppo Facebook "Sei di Oggiono se..." è subito diventata virale.

Le due donne stavano passeggiando nella zona a lago del paese quando, ripulendo alcuni rifiuti abbandonati per terra, hanno notato un cigno in difficoltà e non hanno esitato ad aiutarlo. «... Aveva un amo in bocca e una corda a una zampa... lo abbiamo aiutato, adesso sta bene! Poi ci ha ripagate così... con un simbolo di amore...» - ha scritto l'autrice del bel gesto pubblicando la foto che lascia senza parole. Nei commenti l'oggionese ha poi fatto sapere di non essere nuova a gesti di attenzione verso la natuta e gli animali. Le due sorelle che ieri, venerdì, hanno salavto il cigno vanno spesso a camminare lungo la passeggiata a lago e con un sacco raccolgono i rifiuti abbandonati sulle rive.

Un bell'esempio che potrebbe essere seguito anche da altri e regalare nuove istantanee di autentica poesia come il cuore dei cigni. Intanto in molti si sono complimentati con le due sorelle per il bel gesto e la meravigliosa foto.

