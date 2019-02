Segnalato veicolo contromano sulla SS36, ma è un falso allarme

Segnalato un veicolo in contromano oggi pomeriggio lungo la Statale 36 al confine tra le province di Lecco e Sondrio, ma per fortuna si trattava di un falso allarme. Più di un lettore ci ha segnalato la presenza di un pannello stradale che a Colico, intorno alle 17 di oggi, domenica 3 febbraio, indicava la possibile presenza di un mezzo che viaggiava nella direzione opposta a quella di marcia. Questa la scritta. "Segnalato veicolo in contromano".

Immediatiamente sono scattati i controlli da parte della Polizia Stradale che ha verificato la situazione lungo l'arteria stradale, oggi ancora più trafficata per il rientro domenicale dalla Valtellina. Per fortuna non è stata riscontrata la presenza di veicoli in contromano e l'allarme, nel giro di un'ora, è prontamente rientrato.