Anche Vittorio Sgarbi a Mandello per il Festival della Letteratura

Vittorio Sgarbi a Mandello. Anche il celebre critico d’arte parteciperà al Festival della Letteratura iniziato nei giorni scorsi nel comune del lago su iniziativa dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Fasoli.

Il direttore artistico Alberto Moioli e l’assessore alla Cultura Luca Picariello hanno stilato un programma ricco, con appuntamenti e ospiti di alto livello che si alterneranno per tutto il mese di luglio incontrando il pubblico in varie location cittadine, in particolare in piazza Leonardo da Vinci (o in caso di pioggia al teatro De Andrè). Proprio in piazza, sabato 28 luglio alle 21, Sgarbi presenterà il libro “Dal Mito alla favola bella, da Canaletto a Boldini” continuando il suo suggestivo viaggio alla scoperta dei tesori artistici del nostro Paese.

Prima di lui arriveranno a Mandello anche il cantautore Mimmo Locasciulli e lo scrittore lecchese Andrea Vitali. Locasciulli, che negli anni ha collaborato con Francesco De Gregori, Enrico Ruggeri e Luciano Ligabue, presenterà il suo libro “Come una Macchina volante”, un affascinante viaggio tra i ricordi d’infanzia dell’autore nel paese abruzzese di Penne, la curiosità per la vita e la passione per la musica. Un testo che vede la prefazione firmata proprio da Enrico Ruggeri e la postfazione curata da Walter Veltroni. L’appuntamento con Locasciulli è per domenica 15 luglio alle 21 sempre in piazza Leonardo Da Vinci, subito dopo la finalissima dei Mondiali di calcio.

Il Festival della Letteratura di Mandello del Lario vedrà quindi l’intervento di Andrea Vitali nella serata di venerdì 20 luglio per la presentazione del libro “Nome d’arte Doris Brilli”. Nella stessa giornata, ma alle 18, la giornalista Chiara Zappa parlerà del suo libro “Anime fiere, resistenza e riscatto delle minoranze del Medio Oriente”. Con loro anche altri autori, tra cui, Flavio Oreglio con “Il cabaret Perduto” sabato 14 alle 21. Da segnalare infine la sfilata medievale di domenica 29 alle 17 per le vie della città.

Nella locandina, riportata nella gallery sotto insieme ai volti di Sgarbi, Vitali e Locasciulli, potete leggere il programma dell’evento e i nomi di tutti i protagonisti della grande rassegna culturale mandellese. Gli ingressi sono sempre gratuiti.

Gallery