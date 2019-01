Sindaco chiede ad Anas di accendere i lampioni sulla SS36 e manda i vigili a controllare i cantieri

Il sindaco di Pescate scrive ad Anas per chiedere di accendere i lampioni. Dopo aver verificato l'esistenza di diverse luci non funzionanti lungo la Statale 36 nel tratto che collega il paese a Lecco, Dante De Capitani si è rivolto all'Ente strade per sollecitare interventi. Il primo cittadino chiede inoltre di limitare gli orari di chiusura notturni, facendo iniziare eventuali interventi di manutezione almeno alle 23 e non prima, quando il traffico è ancora sostenuto.

«Negli ultimi sei mesi mi sono giunte almeno 15 comunicazioni relative alla chiusura in notturna delle gallerie Anas del Monte Barro per effettuare manutenzione degli impianti, ma poi ci sono oltre 50 lampade sul tratto della SS36 da Pescate a Lecco che da mesi non funzionano e mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti - spiega Dante De Capitani (nella foto sotto) - Le ordinanze di chiusura delle gallerie partono dalle ore 21 fino alle 5 del mattino, ma alle 21 il traffico veicolare sul ponte è ancora sostenuto e si obbligano così migliaia di utenti a lunghi percorsi alternativi. Ho chiesto pertanto di posticipare le chiusure alle 23. Ben vengano le manutenzioni, sono fondamentali, ma devono essere svolte ovunque, non solo nelle gallerie - incalza il sindaco "sceriffo" - Vorrei poi sapere se sono proprio necessarie tutte queste chiusure notturne, che impianti sistemano e quante persone ci lavorano perche i tempi di esecuzione dipendono anche da quello: un conto è se ci sono venti operai al lavoro, e va bene, ma un conto é se lavora un operaio per volta».

De Capitani, lanciando critiche in merito alla presenza di lampioni non funzionanti, annuncia quindi l'intenzione di mandare i vigili a svolgere verifiche durante i cantieri Anas. «Facendo tutte queste chiusure di notte - aggiunge il primo cittadino di Pescate - possibile che nessuno dell'Anas si sia reso conto della mancanza di visibilità sui tratti a cielo libero dovuta alle lampade che non funzionano e ad altre che si stanno progressivamente spegnendo? Ho anticipato loro comunque che in occasione delle prossime chiusure manderò la Polizia locale a controllare che lavori fanno, visto che sono sul mio territorio e ci tengo che tutto funzioni bene a Pescate, anche nelle gallerie».

