Successo al Lavello per lo show cooking con le Top Chef

Dai ravioli di grano saraceno al flan di cavolo romano, dallo stracotto di maiale alla crostatina di latte. Sono solo alcune delle prelibatezze cucinate oggi pomeriggio al Lavello durante l'evento di show cooking che ha visto salire in cattedra le top chef Cinzia Fumagalli e Fabiana Scarica, già trionfatrici nella trasmissione TV del canale Nove "Top Chef Italia".

L'iniziativa è stata promossa dall'assessorato ad eventi e associazioni del Comune di Calolziocorte guidato da Cristina Valsecchi. Alle 15 di oggi, domenica, nella sala interna al chiostro minore del monastero in riva all'Adda, è iniziata la preparazione dei piatti, con il pubblico che ha potuto interagire e chiedere suggerimenti alle due esperte di cucina, anche in vista degli "impegnativi" pranzi e cenoni delle festività natalizie.

Ecco i piatti preparati. Antipasti: insalata di rinforzo, flan di cavolo romano, sarda sott'olio e polvere d'agrumi. Primo: ravioli di grano saraceno ripieno di cacio e pepe con crema di minestra maritata, strippe di baccalà. Secondo: stracotto di maiale invidia e melograno. Dolce: crostatina di latte, cannella e nocciola con sorbetto di ribes. Una ricetta più gustosa dell'altra, e il pubblico ha anche potuto assaggiare le ottime creazioni gastronomiche di Cinzia e Fabiana.

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione, l'iniziativa è stata un successo - commenta l'assessore Cristina Valsecchi - Come previsto, le due Top Chef sono state molto brave e professionali, hanno preparato i piatti presentando al pubblico questo menù dal quale è possibile prendere ottimi spunti in vista dei pranzi natalizi. Anche per questo abbiamo pensato di organizzare un evento di show cooking nei giorni precedenti le festività, consapevoli del fatto che il tema gastronomico è sono molto seguito e apprezzato, come dimostrano le trasmissioni televisive che parlano di cucina e top chef».

Nella foto sotto: l'assessore Cristina Valsecchi in mezzo alle Top Chef Cinzia Fumagalli e Fabiana Scarica.

