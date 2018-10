Successo per "Valgreghentino tra Sentieri e Sapori", ben 800 partecipanti e 150 volontari coinvolti

Successo per la quarta edizione di "Valgreghentino tra sentieri e sapori", camminata enogastronomica che si è svolta oggi, domenica. Quasi 800 i partecipanti. Molto soddisfatti gli organizzatori: l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Brambila e le associazioni del paese. Un momento unico non solo per vivere una bella giornata in compagnia, ma anche per scoprire gli angoli nascosti e più caratteristici del paese con una passeggiata lungo un percorso di circa 7 chilometri, gustando poi piatti preparati con ottimi prodotti del territorio.

Anche grazie al bel tempo e all'organizzazione curata in ogni dettaglio, sono stati davvero numerosi i partecipanti: grandi, bambini, famiglie e gruppi di amici.

«Siamo molto felici della grande partecipazione registrata oggi - commenta l'assessore alla Cultura Matteo Colombo, tra i coordinatori della camminata insieme a Francesca Panzeri - Ben 750 le persone iscritte, più 80 bambini. Un grazie va soprattutto ai 150 volontari coinvolti. Il ricavato di "Valgreghentino tra sentieri e sapori" sarà utilizzato dalle associazioni del paese per un progetto di valorizzazione turistico-culturale del territorio, dei suoi monumenti e scorci più rappresentativi».

