Successo per la lotteria dei commercianti di Calolzio: ecco numeri vincenti e premi

Resta a Calolzio il primo premio della Lotteria dei Commercianti 2018. L'estrazione della sottoscrizione a premi, promossa da Confcommercio e dai negozianti cittadini, si è tenuta ieri, domenica 6 gennaio, presso l'oratorio San Martino di Calolzio (solitamente avveniva in piazza Vittorio Veneto, ma quest'anno si è cambiata location visto che il Corteo storico non si è tenuto). Anche questa volta l'iniziativa promossa durante le festività è stata un successo.

«Siamo davvero molto contenti per il successo di questa iniziativa - spiega la presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi - Abbiamo distribuito ben 500 biglietti in più dell'anno scorso, arrivando a sfiorare quota 3000. I commercianti sono estremamente soddisfatti e anche la comunità calolziese ha dimostrato di credere ancora una volta nella lotteria».

A vincere il primo premio (500 euro in buoni spesa da utilizzare nei negozi che hanno aderito) è stata una persona di Calolzio che aveva preso tre biglietti (uno ogni 100 euro di spesa): «La formula continua a piacere a tutti: ai clienti che raccogliendo gli scontrini hanno la possibilità ottenere i biglietti e di vincere principalmente dei buoni spesa; ai commercianti che così promuovono le loro attività e le rendono ancora più attrattive. Dopo dodici edizioni c'è ancora entusiasmo per un'iniziativa che fa bene a tutta Calolzio». La raccolta degli scontrini è iniziata lo scorso 10 novembre per poi concludersi il 25 dicembre: i biglietti sono stati invece distribuiti fino al 5 gennaio 2019.

La sottoscrizione a premi era stata presentata a inizio novembre insieme alla Notte Bianca (svoltasi sabato 1° dicembre) e alle luminarie (pagate dai commercianti aderenti; il costo dell'elettricità come gli altri anni se lo è accollato il Comune), in occasione di una conferenza stampa svoltasi presso la sede della delegazione di Calolzio di Confcommercio Lecco in cui erano intervenuti la presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi, e il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva.

Ecco l'elenco dei premi (quattro sono già stati ritirati: si ricorda inoltre che c'è un mese di tempo per utilizzare i buoni spesa):

1°PREMIO biglietto numero 2646 BUONO SPESA del valore di € 500

2°PREMIO numero 1118 KENWOOD PROSPERO KM 280

3° PREMIO numero 0662 BUONO SPESA del valore di € 300

4° PREMIO numero 2523 BUONO SPESA del valore di € 200

5° PREMIO numero 1213 BUONO SPESA del valore di € 200

6° PREMIO numero 0919 BUONO SPESA del valore di € 150

7° PREMIO numero 0384 BUONO SPESA del valore di € 150

8° PREMIO numero 0021 ROWENTA RH 7843 SCOPA ELETTRICA

9° PREMIO numero 0783 BUONO SPESA del valore di € 100

10° PREMIO numero1021 BUONO SPESA del valore di € 100

11° PREMIO numero 1943 BUONO SPESA del valore di € 100

12° PREMIO numero 1039 FORNO PIZZA DELIZIA

Nella foto sotto l'intervento di Cristina Valsecchi, Presidente della zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, durante l'estrazione dei biglietti vincenti.

Gallery