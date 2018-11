Successo a Vercurago per la "Pizzoccherata" a scopo benefico

Successo per la pizzoccherata organizzata ieri sera, sabato, all’oratorio di Vercurago, a sostegno della Onlus “Insieme per Benedetta”. Quasi 100 persone, tra cui il nuovo parroco don Andrea Pirletti, si sono ritrovate per una serata in compagnia a scopo benefico.

Gli organizzatori hanno scelto un numero contenuto di presenze per curare nei dettagli l’iniziativa che ha permesso di raccogliere fondi per aiutare alcuni bambini disabili residenti nel nostro territorio e le loro famiglie, sostenendo cure e interventi di assistenza e riabilitazione.

Alcuni dei volontari coinvolti nella "pizzoccherata" avevano già sostenuto anche la serata benefica con il chitarrista di Vasco Rossi, il “Gallo” Claudio Golinelli, che si era tenuta lo scorso luglio sempre all’oratorio di Vercurago davanti a un numeroso pubblico. Prossimamente verranno proposte altre iniziative per la onlus "Insieme per Benedetta". Anche la bambina e la sua mamma erano presenti alla serata di sabato.

Nelle foto alcuni momenti dell'iniziativa. Insieme a promotori e volontari, anche il cuoco al lavoro e i tanti partecipanti in sala.

Gallery