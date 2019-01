Summit in Regione per prevenire nuove invasioni di alghe

Summit in Regione per affrontare il problema alghe e prevenire così nuove proliferazioni in vista della prossima stagione calda. L'iniziativa , promossa dal Consigliere lecchese Mauro Piazza, si è tenuta nei giorni scorsi e ha visto presente anche il sindaco di Garlate Giuseppe Conti, sia per dare voce alle esigenze del proprio comune, sia per rappresentare i colleghi sindaci dello specchio di lago tra Vercurago e la sponda Olginatese, il più colpito dal problema.

« Il 24 gennaio si è svolto presso la sede della Regione Lombardia un primo incontro, promosso dal Consigliere regionale Mauro Piazza, per discutere le azioni possibili per intervenire sul problema rappresentato dal proliferare delle alghe sul lago di Garlate - fa sapere il sindaco Conti - Oltre al sottoscritto (anche in rappresentanza degli altri sindaci interessati: Marco Passoni di Olginate, Dante de Capitani di Pescate e Carlo Greppi di Vercurago), erano presenti il vicepresidente dell' Autorità di Bacino Giuseppe Mauri, e i tecnici della Direzione Regionale Ambiente, i rappresentanti dell'assessorato e della Fla, la Fondazione Lombardia per l'Ambiente. La riunione ha esaminato il problema e la situazione attuale e le possibili azioni da intraprendere, partendo dagli studi sul fenomeno prodotti da Arpa, Provincia di Lecco e CNR dal 2002 ad oggi e prendendo in esame le possibilità di intervento possibili sulla base delle esperienze già attuate anche in Lombardia » .