Telecamere per la sicurezza: otto nuovi punti di lettura targhe tra Bellano e Vendrogno

È stato approvato e appaltato il progetto che prevede un sistema moderno di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza a Bellano e Vendrogno. Nelle prossime settimane questo "grande fratello" verrà implementato con ulteriori fondi ed entro la primavera l'esteso territorio dei due comuni (circa 25 chilometri quadrati) sarà protetto da un modernissimo sistema di videosorveglianza. Ad annunciarlo sono il sindaco Antonio Rusconi e il vice Thomas Denti.

«Verranno installate - spiega il sindaco Rusconi - le prime telecamere con lettura targhe a Bellano, con lo scopo di garantire maggior sicurezza ai nostri concittadini. Il sistema permetterà di controllare le auto in entrata ed uscita attraverso tutte le strade che attraversano i paesi di Bellano e Vendrogno, un deterrente importante per i furti che storicamente colpiscono il territorio. Trova quindi finalmente realizzazione un'opera richiesta da anni dai cittadini, spesso oggetto di promesse elettorali ma mai portata a compimento. Il progetto che abbiamo predisposto e che verrà realizzato ha già raccolto il plauso del comandante dei Carabinieri di Bellano, del Comandante provinciale dei Carabinieri e del Comandante provinciale della Polizia Stradale».

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Thomas Denti. «L'impianto di videosorveglianza con lettura targhe - spiega il vicesindaco e assessore al bilancio di Bellano - avrà un costo di circa 72.000 euro, coprirà l'intero territorio dell'Unione dei Comuni di Bellano e Vendrogno e in parte sarà finanziato proprio dal contributo straordinario 2019 dell'Unione. La sicurezza dei cittadini è certamente una priorità condivisa da tutti, oggi come in passato, e siamo felici di poter trasformare finalmente in realtà questa priorità per il nostro paese».

Tutti i siti con lettura targhe avranno licenza ministeriale per assicurazioni e revisioni. Presso il municipio, nel Comando di Polizia Locale, verrà creata una sorta di "sala regia" composta da una nuova workstation con il software di lettura targhe integrato col database ministeriale. Il Municipio sarà dotato di ponti radio per la raccolta degli streaming video, e sarà installata in facciata una telecamera ambientale. In piazza T. Grossi sarà installata una telecamera con funzionalità auto-tracking per il controllo della stessa piazza e dell'imbarcadero. Ai Giardini pubblici di “Puncia” due telecamere ambientali così come nell'area Palasole. In via Martiri della Libertà (inizio ZTL) saranno installate due telecamere: un’ambientale e una lettura targhe. Altri punti in cui verranno installate telecamere sono la zona delle scuole, nelle piazze Santa Marta e San Giorgio, per un totale di dieci telecamere ambientali e due telecamere lettura targhe.

Venendo ai punti di accesso al paese, saranno ben otto i punti presidiati, vale a dire in via per Lecco e in via Per Colico sulla SP 72 a Lago, a Bonzeno in corrispondenza degli svincoli della SS36, a Portone alle due estremità delle provinciali per Taceno e Parlasco, e a Vendrogno in località Mornico (direzione Casargo) e Comasira (direzione Taceno). In tutti i siti sarà installata una telecamera di lettura targhe per il controllo veicolare.