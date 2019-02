Telethon Lecco conquista un altro record: raccolti 316.050 euro per la ricerca

Telethon Lecco si conferma garanzia di record. Anche quest'anno la raccolta fondi a sostegno della ricerca medico-scientifica contro le malattie genetiche ha registrato un'altra raccolta da primo posto a livello nazionale, superando il "bottino di generosità" dell'edizione scorsa.

Ben 316.050 gli euro raccolti nel territorio lecchese nell'edizione 2018, nel 2017 erano stati 312.000. Nella sala consigliere del municipio di Lecco si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti, alla prezenza dei coordinatori Renato Milani e Gerolamo Fontana (Uildm), del sindaco Virginio Brivio, dell'assessore provinciale alla Cultura Luigi Comi, di Alfredo Polvara (Lecchese Turismo Manifestazioni) del vicesindaco Francesca Bonacina e dell'assessore Simona Piazza. Con loro anche alcuni dei tanti volontari Telethon impegnati con merito davanti e dietro le quinte della maratona, da Angelo Fontana e Pino Zofrea, solo per fare alcuni nomi.

«Anche nel 2018 abbiamo realizzato una favolosa maratona Telethon - hanno commentato Renato Milani e Gerolamo Fontana - I 316.050 euro raccolti rappresentano un risultato che festeggiamo e condividiamo con tutti voi e che pone la "piccola" Lecco al pari delle più grandi città e province italiane. Nella raccolta pro capite Lecco è la capitale italiana indiscussa, un primato che si conferma da ben 16 anni». I dati parlano chiaro: 122.461 euro raccolti con le 200 iniziative promosse tra città e provincia; 49.331 euro raccolti nelle 81 scuole dove Gerolamo Fontana e ricercatori di fama hanno illustrato l'attività Telethon; 46.812 raccolti in 60 aziende e 97.446 euro provento degli oltre 70 banchetti solidali.

«Un grazie di cuore va a tutti lecchesi - aggiungono Milani e Fontana - veri eroi di Telethon con la loro generosità e partecipazione. Anche il nostro territorio contribusice così a far primeggiare la ricerca italiana nel mondo e a coltivare la speranza per tante famiglie. Siamo alla 28esima maratona e ora ci aspetta il 2019. Continueremo tutti insieme a impegnarci per la ricerca, la nostra è una promessa fatta a quegli 8 milioni di bambini che ogni anno nel mondo nascono con una delle 8.000 malattie genetiche ad oggi conosciute. Grazie a Telethon è stata già scritta la parola cura al fianco di alcune di queste patologie. In futuro dobbiamo arrivare al più presto a nuove cure e terapie, sostenere la ricerca significa fare qualcosa per il futuro».

Apprezzamenti al lavoro del team Telethon sono arrivati dal sindaco Brivio: «Un grazie va ai lecchesi per la generosità dimostrata, e ai volontari Telethon, abili manager di una campagna di sensibilizzazione in grado di distinguersi per forza e capillarità». In una nota, il presidente della Provincia Claudio Usuelli ha commentato: «Dal territorio lecchese un risultato straordinario del quale essere fieri, raggiunto grazie all'infaticabile e quotidiana opera di sensibilizzazione svolta da molti volontari».

Significative anche le parole di Veronica Malatesta, responsabile volontari e campagne Telethon: «La Lombardia è un'eccellenza a livello nazionale, e al suo interno la realtà lecchese rappresenta un fiore all'occhiello per risultati, passioni e capillarità. Una raccolta fondi, la vostra, che raggiunge il suo apice nel mese di dicembre, ma che continua durante tutto l'anno. Grazie e avanti così».

La ricercatrice Anna Ambrosini ha infine citato una massima che ben si sposa con l'impegno di Telethon: "Agisci come se le tue azioni possano fare la differenza". E così è: «Grazie alla raccolta fondi Telethon i risultati dal punto di vista delle ricerca, delle cure, delle terapie e della migliore qualità delle vita, si stanno vedendo. Per questo l'impegno di tutti voi è davvero importante».

